أسعار اللحوم اليوم الأحد 2-7-2023 في الأسواق بعد انتهاء موسم عيد الأضحى

تشهد الأسواق انتهاء موسم عيد الأضحى اليوم الموافق الأحد 2-7-2023 مع وصول تكلفة ذبح الأضحية الكبيرة إلى 1700 جنيه -أجرة الجزار – و300 إلى 500 جنيه للخروف طبقا لعدد من التجار.

وأشار التجار إلي أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 280 جنيها إلي 350 جنيها للكيلو والضاني 360 إلى 420 جنيها بمحال الجزارة واللحوم المجمدة 220 جنيها والكبدة المجمدة 110 جنيهات والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي والمفروم 260 جنيها إلى 320 جنيها واللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والسجق المستورد 100 جنيه والسجق البلدي 240 جنيها إلى 300 جنيه.

وأفاد التجار أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب الجودة.

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني”تراوحت بين 135 إلى 137 جنيها والجاموسي 115 و125 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأكد التجار أن سعر كيلو القائم لـ “الجاموسة اللحم” 175 جنيها و”البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم الحمراء

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محال الجزارة : 280 إلي 350 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “أمان” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السوداني : 280 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم في أسواق الأحد

أسعار اللحوم المفروم بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي في المحال : 210 جنيهات

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني :420 جنيها

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد : 110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه