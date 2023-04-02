أسعار اللحوم اليوم الأحد 2-4-2023

تذبذبت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد2-4-2023 وتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي بين 220 و 320 جنيها في محلات الجزارة والهايبر ماركت علي الترتيب حسب المنطقه والجودة واللحم الضاني 240 حتي 320 جنيها حسب الصنف واللحم الجملي 230 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم أو المفروم الجملي من 220 إلى 240 جنيها و كيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيه إلي 230 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري القائم تراوحت من 117 إلى 125جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي من 95 إلي 117 جنيها للكيلو.

وألمح التجار إلى أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية 260 إلي 300 جنيه حسب الجودة و السلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيهاوالكبدة البلدي 320 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وكشف التجار أن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150جنيها للكيلو القائم و الضأن 130 جنيها،و الجاموسي 105 و الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها و إناث الأبقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم 110 جنيهات والفحلة اللحم 100 جنيه .

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم بـ 130جنيها و 150كجم بـ 135 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم بـ 115جنيها، ووزن 150 كجم بـ 125 جنيها .

وأفاد التجار بأن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح من 120 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم في الأسواق

وكشف التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا.

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألفا إلى 55 ألف بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 60 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام بـ 6000 جنيه وعمر 15 يوما 8000 جنيه وعمر شهر بـ 10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما 12 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار لحوم الماعز :200 جنيه

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

سعر الاستيك والبوفتيك :260جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

سعر كباب الحلة :250 إلى 270 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضاني : 220 إلى 320 جنيها للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح من 220 إلى 240 جنيها

سعر كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي بـ 120 جنيه