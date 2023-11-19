أسعار اللحوم اليوم الأحد 19-11-2023 في المنافذ ومحال الجزارة البلدي

واصلت أسعار اللحوم تباينها اليوم الأحد 19-11-2023 لتسجل القطعيات الكندوز في السلاسل التجارية 300 جنيه وفي منافذ وزارة الداخلية 210 جنيه و 220 جنيه والكبدة 220 جنيه والبرجر والسجق والكفتة 110 جنيه والحواوشي 90 جنيه للكيلو .

وأضاف التجار أن سعر كيلو الماعز واللحوم الجملي 250 جنيها و 300 جنيه في محلات الجزارة للكيلو والسجق والبرجر والكفتة البلدية 150 جنيها و280 جنيها طبقا لعدد من التجار.

أسعار اللحوم الحمراء

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات مستقرة كالتالي كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 300 و380 جنيها والكفتة والمفروم 240 جنيها والبرجر البقري 240 و280 جنيها والمفروم الجملي والمكعبات 250 جنيها إلى 300 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها والكبدة 110 جنيهات في المحال التجارية و160 جنيها في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة.

وألمح التجار إلي أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية.

أسعار اللحوم في المنافذ

وذكر التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة والسجق البقري 240 جنيها والبرجر الكندوز 250 و280 جنيها والكبدة البرازيلية 110 جنيهات و الكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 200 جنيه واللحوم السوداني 220 جنيها.

وقال التجار إن السجق المجمد البرازيلي ب 90 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت.

أسعار اللحوم

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيها واللحوم الجاموسي 125 جنيها للكيلو.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

ونوه التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأفاد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البقري : 300 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة الكندوز : 240 جنيها

أسعار اللحوم المبردة السودانية :210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 جنيها و 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم والسجق الجملي والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيه

اسعار الكبدة المستوردة :110جنيهات