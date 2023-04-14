أسعار اللحوم «المفروم» والكندوز اليوم الجمعة 14-4-2023

تذبذبت أسعار اللحوم الضاني والبقري البلدية والمجمدة اليوم الخميس 14-4-2023 وسجل الكندوز 300 جنيه بحسب المنطقة والجودة، والمفروم المستورد 200 جنيه والضاني 280 جنيها إلى 320 جنيها والجملي 240 جنيها والكبدة المجمدة بـ 110 جنيهات والكبدة البلدي 320 جنيها للكيلو على الأقل .

وقال عدد من التجار إن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوح من 220 إلى 250 جنيها وكيلو لحوم الماعز 220 جنيها على الأقل .

وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري “قباني” تراوحت بين 125 و128جنيها مقابل 120 جنيها للعجول البقرية والجاموسي بين 117 و120جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية سجل ما بين 230 و270 جنيها والسلاسل التجارية والسوبر ماركت 280 إلى 320 جنيهاوالكبدة البلدي 350 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

وكشف التجار أن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن تأرجح بين 135 و 150جنيها للكيلو القائم و الجاموسي متوسط الحجم بين 115 إلى 150 جنيها والكيلو للجاموسة اللحم 175جنيها وإناث الأبقار اللحم 190 جنيها والعجلة اللحم بـ 120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيهات.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار بأن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 135جنيها و 300 كجم بـ 140جنيها و 150كجم بـ 150 جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم بـ 140جنيها، ووزن 150 كجم بـ 150 جنيها .

ونوه التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 13 ألف جنيه والبتلو من 7000 إلى 12 ألف جنيه .

وأشار التجار إلى أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار لحوم الماعز : 200 جنيه

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 130 جنيها