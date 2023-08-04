أسعار اللحوم المشفية والقائم اليوم الجمعة 4-8-2023

واصلت أسعار اللحوم البلدية التباين اليوم الجمعة 4-8-2023 وتراوحت أسعار الكندوز من 260 إلى 350 جنيها في الهايبر ماركت ومحلات الجزارة ولحمة الرأس 150 جنيها والجملي 300 جنيه والضاني 380 جنيها الكبدة الضاني 420 جنيها والمجمد البرازيلي 210 جنيهات طبقا لعدد من التجار .

وقال التجار إن أسعار كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 260 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيهات .

أسعار اللحوم

وقال التجار إن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والمفروم الجملي والسجق 300 جنيه واللحوم الجاموسي الكبيرة 270 واللحوم السوداني 280 جنيها .

وأفاد التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها .

وذكر التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني”تراوحت بين 130 إلى 135جنيها و الجاموسي 115و 125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو القائم لـ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ولـ” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” بـ 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

ونوه التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم والمفروم

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم البلدي : 260 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :220 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :195 جنيها

أسعار اللحوم الحمراء

أسعار المفروم المستورد : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 400 جنيه

أسعار المفروم الكندوز : 240 جنيها إلي 260 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه