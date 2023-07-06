أسعار اللحوم المستوردة والطازجة اليوم الخميس 6-7-2023

تباينت أسعار اللحوم بالأسواق في ظل اختفاء اللحوم البرازيلي وإغلاق معظم محلات الجزارة عقب اختتام موسم عيد الأضحى اليوم الموافق الخميس 6-7-2023 وقيام وزارة الزراعة بإعلان نشاط إدارة المجازر بعد المشاركة في التضحية بآلاف الرؤوس من الأبقار والأغنام داخل مصر و في السعوديه .

وأوضح التجار أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 200 جنيها إلي 350 جنيها للكيلو -حسب الجودة-و الضاني 250 إلى 420 جنيها بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة 210 جنيها و الكبدة المجمدة 110 جنيها والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الجملي 350 جنيها واللحوم الجملي و المفروم 260 جنيها إلى 320 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيها والسجق المستورد 100 جنيها والسجق البلدي 240 جنيها إلى 300 جنيها .

وأوضح التجار أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيها حسب الجودة .

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم”تراوحت بين 135 إلى 137 جنيها و الجاموسي 115و 125 جنيها للكيلو .

وألمح التجار أن سعر كيلو القائم ل “الجاموسة اللحم” 175 جنيها ول” البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم الحمراء

وقال التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

ونوه التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محال الجزارة : 250 إلي 350 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “امان ” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار المفروم بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي في المحلات : 210 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380و420 جنيها

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 300 جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه