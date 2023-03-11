أسعار اللحوم المستوردة والبلدية في مصر اليوم السبت 11-3-2023

واصلت أسعار اللحوم تماسكها اليوم السبت 11-3-2023 وسجلت أسعار الكيلو الكندوز بمحلات الجزارة 210 إلى 280 جنيها وبمنافذ وزارة الزراعة 180 جنيها، وفي منافذ أهلا رمضان 180 إلى 220 جنيهًا، ومنافذ القوات المسلحة 180 إلى 250 جنيها، وفي منافذ أمان 220 جنيها طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم/المفروم الجملي 220 جنيها ولحوم الماعز بالعظم 200 جنيه والضاني 220 جنيها.

وأفاد التجار بأن أسعار اللحوم العجالي الحية تراوحت من 112 إلى 125 جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 100جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة تراوح بين 250 جنيها إلي 285 جنيها للأنواع الممتازةو السلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيها، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ اهلا رمضان 180 جنيها للكيلو علي الأقل.

وأكد التجار أن أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن 150جنيها للكيلو القائم والضاني 130 جنيها، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهات وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 160 جنيها وإناث الأبقار اللحم 170جنيها والعجلة اللحم بـ110 جنيها والفحلة اللحم 90 جنيها .

وألمح التجار أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم ب 130جنيها و 150 كجم ب 135 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم بـ115 جنيها ،ووزن 150 كجم بـ125 جنيها.

أسعار اللحوم الحية

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأشار التجار إلي أن سعر رأس البتلو عمر 7 أسبوع بـ4000 جنيه و15 يوم ب5500 و21 يوم تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيها و عمر 40 يوما بـ7500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألف إلى 60ألف والجاموسة 55 ألف إلى 65 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر أسبوع 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر 30يوم بـ10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما بـ12 ألف جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة واهلا رمضان :180 إلى 220 جنيها.

سعر اللحوم بمنافذ آمان : تتراوح بين 190 جنيها إلى 220 جنيها.

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 210 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 180جنيها إلى 250 جنيها

سعر اللحوم الماعز البلدي بالعظم: 200 جنيه

سعر البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) : 140 جنيها

سعر اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 180 جنيها

سعر اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 190 جنيها للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 160 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 240 إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

سعر كباب حلة :240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

سعر اللحوم الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 180 جنيها إلى 200 جنيها

سعر كيلو الكبدة البلدى : 280 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة : 160 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد : 150 جنيها للكيلو