أسعار اللحوم المستوردة والبلدية اليوم الأحد 30-7-2023

سهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة تباينا اليوم الأحد 30-7-2023 وتدرج الكندوز الفريش ما بين 280 إلى 340 جنيها في محال الجزارة والهيبر ماركت و اللحوم الجملي والمفروم 300 جنيه والكبدة 340 جنيها والضاني 380 جنيها واللحوم البرازيلي 210 جنيهات واللحوم الهندي 200 جنيه طبقا لعدد من التجار.

وأضاف التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تأرجح بين 380 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 260 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والمفروم الجملي 300 جنيه والسجق 300 جنيه واللحوم الجاموسي 270 واللحوم السوداني 280 جنيها .

وقال التجار إن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها .

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” تراوحت بين 132 إلى 136 جنيها و الجاموسي 115و 124 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم

ونوه التجار أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأضاف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم في الأسواق

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم البلدي في الجزارة : 270 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “أمان” : 220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار المفروم المستورد في منافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز : 240 جنيها إلي 260 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق البقري البرازيلي :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه