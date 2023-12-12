أسعار اللحوم المستوردة والبلدية اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تفاوتت أسعار اللحوم البلدية اليوم الثلاثاء 12-12-2023 لتتراوح القطعيات البقري بين 280 جنيها و 320 جنيها والسجق البقري 220 جنيها وفي السوبر ماركت والسلاسل الغذائية ما بين 360و520 جنيها واللحوم المفروم 350 جنيها والكبدة البلدية 350 جنيها و 370 جنيها والكفتة والبرجر والسجق 320 جنيها علي الأقل.

وأكد التجار أن سعر اللحوم في المنافذ والمبادرات الشعبية 220 جنيها و260 جنيها والكبدة السودانية 240 جنيها والبرجر والسجق والكفتة 150و 220 جنيها والحواوشي 90 و150 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم

وأضاف التجار أن سعر كيلو الماعز بالعظم 260 جنيها واللحوم الجملي 300 جنيها للكيلو والسجق والبرجر والكفتة البلدية 150 جنيها و320 جنيها حسب الجودة.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات مستقرة وسجل كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 320 جنيها و456 جنيها والكفتة والمفروم 320 جنيها والبرجر البقري 320 جنيها.

وأكد التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها والكبدة 110 جنيهات في المحال التجارية و 160 جنيها في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة بينما يصل كيلو الموزة البرازيلي 275 جنيها في السلاسل.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية.

وأضاف التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة والسجق البقري 240 جنيها و البرجر الكندوز 250 و280 جنيها و الكبدة البرازيلية 110 جنيهات والكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 220 جنيها واللحوم السوداني 220 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن السجق المجمد البرازيلي ب 90 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت .

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيها و اللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو .

وقال التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وألمح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البلدية : 280 جنيها و 320 جنيها للكيلو

أسعار الكفتة : 150 إلي 320 جنيها

أسعار اللحوم المبردة :210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق والبرجر المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيه

اسعار الكبدة المستوردة :110 جنيهات