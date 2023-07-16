أسعار اللحوم المذبوحة والمشفية اليوم الأحد 16-7-2023

تباينت أسعار اللحوم المحلية والمستوردة اليوم الأحد 16-7-2023 وتتراوح أسعار اللحوم الفريش بين 270 جنيها إلي 350 جنيها وربع الكبدة المستوردة ب27 جنيها والسجق المستورد بـ80 جنيها والمفروم بـ210 جنيهات ولحم الجمال بـ280 جنيها على الأقل طبقا لعدد من التجار .

وأوضح التجار أن سعر اللحوم الكندوز تراوحت بين 270 جنيها إلي 330 جنيها للكيلو -حسب الجودة -و الضاني 300 إلى 400 جنيها بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة 210 جنيها و الكبدة المجمدة 110 جنيها والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملي 330 جنيها واللحوم الجملي و المفروم 260 جنيها إلى 320 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيها والسجق المستورد 80 جنيها والسجق البلدي 240 جنيها إلى 280 جنيها .

وأكد التجار أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 350 إلى 400 جنيها حسب الجودة .

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم”تراوحت بين 135 إلى 138 جنيها و الجاموسي 116و 125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم

وقال التجار أن سعر كيلو القائم ل “الجاموسة اللحم” 175 جنيها ول” البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

ونوه التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم الحمراء

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محال الجزارة : 250 إلي 330 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “آمان ” :220 و 250 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم المستورد بمنافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380و420 جنيها

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 240-300جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه