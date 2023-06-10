أسعار اللحوم المجمدة والكندوز البلدي اليوم السبت 10-6-2023

واصلت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة التذبذب اليوم السبت 10-6-2023 وسجل الكندوز في المنافذ 230 جنيها والمجمد البرازيلي في منافذ الجيش 190 جنيها والمفروم المجمد 180 جنيها و اللحوم الطازجة في محال الجزارة بين 300 إلى 350 جنيها طبقا لعدد من التجار.

وأكد عدد من التجار أن الكبدة الجملي 320 جنيها واللحوم الجملي والمفروم 300 جنيه والضاني 370 جنيها والكبدة البلدي الكندوز 360 جنيها واللحوم الجاموسي 240 جنيها و اللحوم السوداني 270 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

ولفت التجار إلي أن سعر الضاني 340 جنيها للكيلو واللحوم البلدي بالسلاسل التجارية 280 إلى 350 جنيها واللحوم الجملي 250 إلى 300 والكبدة المستوردة 110 جنيهات والسجق المستورد 90 جنيها.

وأوضح التجار أن أسعار الكبدة الكندوز البلدي في محال الجزارة 360 جنيها في القاهره الكبرى والإسكندرية لأفضل الأنواع وأسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب الجودة.

وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 125 إلى 130 جنيها والجاموسي 115و 120 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن سعر الكيلو “الجاموسة اللحم” 175 جنيها للكيلو قائم و ” البقرة اللحم” 200 جنيه للكيلو و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة “صغيرة الجاموس ” 115 جنيها.

وأشار التجار إلي أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها “قائم” للكيلو و الوزن 300 كجم 125جنيها ووزن 150 كجم 150 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 120 جنيها ووزن 200 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 130 جنيها.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيه إلى 2000 جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي : 230 إلي 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في “أمان” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السودانية المبردة : 270 جنيها

أسعار اللحوم اليوم في مصر

أسعار اللحوم المفروم المجمد بمنافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في الجزارة : 290 جنيها إلى 350 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي: 300 جنيه