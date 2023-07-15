أسعار اللحوم المجمدة والطازجة اليوم السبت 15-7-2023

تفاوتت أسعار اللحوم في الساعات الماضية بعد استعادة العمل بمحلات الجزارة بالكامل اليوم السبت 15-7-2023 وتسجل أسعار اللحوم البلدي 270 جنيها على الأقل، وشاركت ووزارة الزراعة في الإشراف على التضحية بآلاف الرؤوس من الأبقار والأغنام داخل مصر وأيضا في السعودية.

وأشار التجار إلى أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 270 جنيها إلى 330 جنيها للكيلو -حسب المنطقة – والضاني 350 إلى 400 جنيه بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة 210 جنيهات والكبدة المجمدة 110 جنيهات والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن سعر الكبدة الجملي 330 جنيها واللحوم الجملي والمفروم 260 جنيها إلى 320 جنيها واللحوم الجاموسي 270 واللحوم السوداني المبردة 280 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيها والسجق المستورد 80 جنيها والسجق البلدي 240 جنيها إلى 280 جنيها.

وأفاد التجار أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 290 إلى 400 جنيه حسب الجودة.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تراوحت بين 135 إلى 137 جنيها والجاموسي 115و 125 جنيها للكيلو .

وكشف التجار أن سعر كيلو القباني لـ”الجاموسة اللحم” 175 جنيها ولـ”البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

ونوه التجار بأن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محلات الجزارة : 250 إلى 330 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية “: 220 و250 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين: 195 جنيها

أسعار المفروم المستورد بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش: 180 جنيها

أسعار اللحوم الهندية: 200 جنيها

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380و420 جنيها

أسعار المفروم البلدي: 240 جنيها إلى 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 240-300 جنيه

أسعار السجق المستورد: 110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 300 جنيه