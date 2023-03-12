أسعار اللحوم المجمدة والبلدية اليوم الأحد 12-3-2023 في المنافذ والأسواق

تماسكت أسعار اللحوم اليوم الأحد 12-3-2023 وسجلت أسعار الكيلو المجمد بمنافذ القوات المسلحة 160 جنيها وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بمحلات الجزارة بين 210 إلى 280 جنيها حسب الجودة و بمنافذ وزارة الزراعة وأهلا رمضان وآمان بين 180 جنيها إلى 220 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم أو المفروم الجملي سجلت 220 جنيها وكيلو لحوم الماعز بالعظم 200 جنيها و لحوم الضاني 220 جنيها.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم العجالي الحية تأرجحت بين 112 إلى 125 جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلى 105 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة تراوح بين 250 جنيها إلى 285 جنيها للأنواع الفاخرة والسلاسل التجارية 320 جنيها، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 180 جنيها للكيلو على الأقل.

وأكد التجار أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن سجلت 150 جنيها للكيلو القائم و الضاني 130 جنيها، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهات وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 160 جنيها وإناث الأبقار اللحم 170 جنيها والعجلة اللحم بـ110 جنيهات والفحلة اللحم 90 جنيها.

وكشف التجار أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيها للكيلو و300 كجم بـ130جنيها و150كجم بـ135 جنيها.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها، ووزن 150 كجم ب125 جنيها.

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وألمح التجار إلى أن سعر رأس البتلو عمر 7 أيام بـ4000 جنيه و15 يوما بـ5500 و21 يوما تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه وعمر 40 يوما بـ7500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألفا إلى 60 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 65 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر أسبوع 6000 جنيه وعمر 15 يوما 8000 جنيه وعمر 30 يوما ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه.

أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية في مصر

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر كيلو اللحم بمنافذ الزراعة وأهلا رمضان: 180 إلى 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : تتراوح بين 190 جنيها إلى 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 210 جنيهات

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 180جنيها إلى 250 جنيها

أسعار اللحوم الماعز البلدي بالعظم: 200 جنيه

أسعار البتلو المستورد بالعظم (أسترالي): 140 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 180 جنيها

أسعار اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 190 جنيها للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي: 160 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة: 240 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي: 180 إلى 260 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي: 240 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي: 180 جنيها

سعر الاستيك والبوفتيك: 250 جنيها للكيلو

أسعار عرق التربيانكو: 260 جنيها للكيلو

أسعار كباب حلة: 240 جنيها إلى 270 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضاني: 200 جنيه إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيه إلى 220 جنيها

أسعار كيلو الكبدة البلدى: 280 جنيها للكيلو

أسعار الكبده المستوردة المجمدة: 160 جنيها للكيلو

سعر السجق المستورد: 150 جنيها للكيلو