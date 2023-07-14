أسعار اللحوم المبردة والمجمدة اليوم الجمعة 14-7-2023 في مصر

تفاوتت أسعار اللحوم في الساعات الأخيرة بعد عودة النشاط بالكامل اليوم الموافق الجمعة 14-7-2023 وتبدأ اللحوم البلدي من 270 جنيها،ومن الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة قامت بالمشاركة في الإشراف على التضحية بآلاف الرؤوس من الأبقار والأغنام داخل مصر وأيضا في السعوديه .

وأكد التجار أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 270 جنيها إلي 330 جنيها للكيلو -حسب الجودة -و الضاني 350 إلى 400 جنيها بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة 210 جنيها و الكبدة المجمدة 110 جنيها والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الجملي 330 جنيها واللحوم الجملي و المفروم 260 جنيها إلى 320 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيها والسجق المستورد 80 جنيها والسجق البلدي 240 جنيها إلى 300 جنيها .

وأشار التجار إلي أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 290 إلى 400 جنيها حسب الجودة .

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم”تراوحت بين 135 إلى 137 جنيها و الجاموسي 115و 125 جنيها للكيلو .

والمح التجار إلي أن سعر كيلو القباني ل “الجاموسة اللحم” 175 جنيها ول” البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم الحمراء

ونوه التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محال الجزارة : 250 إلي 330 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “امان ” :220- 250 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم بمنافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380و420 جنيها

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 240-300جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه