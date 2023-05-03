أسعار اللحوم الكندوز والقائمة اليوم الأربعاء 3-5-2023

ارتفعت أسعار اللحوم البلدية البقري والجاموسي اليوم الأربعاء 3-5-2023 وسجلت أسعار القائم زيادة تتراوح بين 3 جنيهات إلى 10 جنيهات وذلك بالمزارع طبقا لعدد من التجار في الأسواق نتيجة دخول موسم التسمين الخاص بعيد الأضحى.

وتأرجحت متوسطات أسعار الكندوز الفاخر بين 280 إلى 300 جنيه للقطعيات متوسطة الجودة طبقا لأسعار محال الجزارة والهايبر ماركت والمنافذ الثابتة والمتنقلة.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملية تدرج بين 200 إلى 250 جنيها والضاني 280 جنيها إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها والماعز من 250 جنيها إلى 370 جنيها للكيلو .

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي والخليط “قائم “تراوحت بين 130 إلى 135 جنيها للعجول البقرية بارتفاع 3 جنيهات والجاموسي بين 120جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 210 إلى 280 جنيها والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 220 إلى 380 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في محال الجزارة والهايبر ماركت

وكشف التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة وأهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيرها من أنواع اللحوم.

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان تراوحت بين 140 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو القائم والجاموسي 120 جنيها إلى 160 جنيها والجاموسة اللحم 180 جنيها وإناث الأـبقار اللحم 200 جنيه بدلا من 190 جنيها والعجلة اللحم 120 جنيها والفحلة اللحم 110 جنيهات.

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135 جنيها و300 كجم 140 جنيها و150كجم 150 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجلت 115 جنيها ووزن 200 كجم 140 جنيها ووزن 150 كجم 150 جنيها.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

وكشف التجار أن سعر البقرة الحلوبة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

سعر الكندوز البلدية : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيه

سعر السجق المستورد : 170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي 130 جنيها