أسعار اللحوم الكندوز والضاني اليوم الخميس 13-4-2023

تباينت أسعار اللحوم الفريش والمجمدة اليوم الخميس 13-4-2023 وتراوح الكندوز بين 260 إلى 300 جنيها حسب المنطقة والجودة والمفروم البرازيلي 200 جنيها و الضأن 280 جنيها إلي 320 جنيها و الجملي 240 جنيها والكبدة المجمدة ب110 جنيها والكبدة البلدي 350 جنيها للكيلو .

وكشف عدد من التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوح من 240 إلى 250 جنيها و كيلو لحوم الماعز 220 جنيها علي الاقل .

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري “قائم”تراوحت بين 125 و128 جنيها مقابل 120 جنيها للعجول البقرية و الجاموسي بين 115 و120جنيها للكيلو.

ونوه التجار إلي أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية 230 جنيها و السلاسل التجارية والسوبر ماركت 280 إلى 320 جنيهاوالكبدة البلدي 320 جنيها علي الاقل.

وأفاد التجار أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

أسعار اللحوم الحمراء

وذكر التجار أن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن تأرجح بين 135 و 150جنيها للكيلو القائم و الجاموسي متوسط الحجم بين 115 إلى 150 جنيهاو الكيلو للجاموسة اللحم 175جنيها و إناث الابقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيها بزيادة 5 جنيهات .

وقال التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 135جنيها و 300 كجم ب 140جنيه و 150كجم ب 150 جنيه .

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها ،ووزن 150 كجم ب150 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الخميس

وألمح التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 13 ألف جنيه والبتلو من 7000 إلى 12 آلف جنيه .

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

سعر اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيها

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي ب130 جنيه