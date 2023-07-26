أسعار اللحوم الكندوز والبتلو اليوم الأربعاء 26-7-2023 في الأسواق

تماسكت أسعار اللحوم الجاموسي والكندوز اليوم الأربعاء 26-7-2023 وسجلت مكعبات البقري في محال الجزارة 280 جنيها في السلاسل التجارية و338 جنيها للفخذة والاستيك واللحوم الحمراء في الأسواق الشعبية تبدأ من 240 جنيها للمفروم و الجملي 300 جنيه و المستورد 210 جنيهات والجمسي المجمد 200 جنيه طبقا لعدد من التجار .

وأفاد التجار أن سعر كيلو الضاني تأرجح بين 300 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة أوالسجق أوالبرجر 260 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيهات والكبدة البلدي 350 جنيها.

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والمفروم الجملي 300 جنيه و اللحوم الجاموسي 270 و اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها .

وأضاف التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها .

وألمح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 132 إلى 136 جنيها و الجاموسي 115و 124 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم الحمراء

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو القائم ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم البلدية : 240 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “أمان” :220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم المبردة في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في مصر

أسعار المفروم المستورد : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380 إلى 420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز البلدي : 240 جنيها إلي 260 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه