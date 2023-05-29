أسعار اللحوم الكندوز اليوم الإثنين 29-5-2023

تباينت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الأثنين 29-5-2023 ويتم عرض 3 كجم من الكندوز ب825 جنيها في سلاسل الجزارة الشهيرة وبينما يتراوح الكيلو بين 350 جنيها إلي 380 جنيها في محلات الجزارة والجملي 300 جنيها والكبدة 360 جنيها للكيلو والسجق 240 جنيها وفقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم الحمراء البلدية في محلات الجزارة 350 جنيها و380 جنيها في القاهره الكبري والإسكندرية لأجود الأنواع و أسعار الكيلو من لحوم الماعز 400 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم”تراوحت بين 135 إلى 140 جنيها للعجول البقرية و الجاموسي 122و 125 جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 300 جنيها و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 225 جنيها للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 230 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن سعر كيلو “الجاموسة اللحم” 190 جنيها قباني و” البقرة اللحم” 220 جنيها و”العجلة اللحم” ب135 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 120 جنيها .

وأكد التجار أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 140 جنيها”قباني” للكيلو و الوزن 300 كجم ب 130جنيه و ووزن 150كجم ب 150 جنيه .

وقال التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 130جنيها ووزن 200 كجم ب125 جنيها ووزن 150 كجم ب159 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة1000 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 225إلي250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :190 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 220جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 300 جنيها إلى 417 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها إلي240 جنيها

أسعار السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب150 جنيه