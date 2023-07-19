أسعار اللحوم الكندوز البلدي والمجمدة اليوم الأربعاء 19-7-2023

تذبذبت أسعار اللحوم الكندوز البلدية والمجمدة اليوم الأربعاء 19-7-2023 وتأرجحت أسعار اللحوم البلدية بين 270 جنيها إلي 435 جنيها بمحلات الجزارة حسب الجودة واللحوم الجملية 280 جنيها والبرازيلي المجمد بـ 210 جنيهات واللحوم الهندي 200 جنيه ولحوم الماعز بـ 250 جنيها علي الأقل طبقا لعدد من التجار .

وأوضح التجار أن سعر اللحوم الضاني 300 إلى 400 جنيه بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة 210 جنيهات و الكبدة المستوردة 110 جنيهات والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار بأن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي و المفروم 260 إلى 280 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والسجق المستورد 80 جنيها والسجق البلدي 240 إلى 280 جنيها .

وأشار التجار إلي أن أسعار كيلو لحوم الماعز من 350 إلى 400 جنيه حسب الجودة .

أسعار اللحوم في الأسواق

وألمح التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني”تراوحت بين 135 إلى 138 جنيها و الجاموسي 116و 125 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو قباني لـ “الجاموسة اللحم” 175 جنيها ولـ ” البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” بـ 120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأفاد التجار بأن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم

وأفاد التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محال الجزارة : 260إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “آمان ” :220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار المفروم المستورد بمنافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الجاموسي الهندي : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380 إلي420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :110 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملية : 300 جنيه