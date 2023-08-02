أسعار اللحوم الكندوز البلدية والمجمدة اليوم الأربعاء 2-8-2023

تأرجحت أسعار اللحوم البلدية اليوم الأربعاء 2-8-2023 وتراوح الكندوز بين 270 جنيها إلي 394 جنيها في الهايبر ماركت و اللحوم الجملية 300 جنيه والكبدة الجملي 340 جنيها ولحوم الضأن 380 جنيها واللحوم البقرة المستوردة 210 جنيهات واللحوم الهندي المجمدة 200 جنيه طبقا لعدد من التجار.

وكشف التجار أن أسعار كيلو البتلو البلدي تراوح بين 380 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 260 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والمفروم الجملي 300 جنيه والسجق الجملي 300 جنيه واللحوم الجاموسي 270 واللحوم السوداني 280 جنيها.

وأفاد التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها.

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني”تراوحت بين 132 إلى 136 جنيها و الجاموسي 115و 124 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم

وقال التجار إن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم” 170 جنيها ولـ” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” بـ120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم البلدي في محال الجزارة : 270 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في التموين :195 جنيها

أسعار المفروم المستورد في الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم الهندي المستوردة : 200 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز : 240 جنيها إلي 260 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيها

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه