أسعار اللحوم «الفريش» والمجمدة اليوم الأربعاء 7-6-2023

تذبذبت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 7-6-2023 وتراوح الكندوز البلدي بين 290 إلى 350 جنيها والجملي الفريش 300 جنيه والضأن 340 جنيها والمجمد 190 جنيها إلى 220 جنيها والكبدة البلدي 360 جنيها والجاموسي 240 جنيها والسوداني 270 جنيها حسب عدد من التجار.

ونوه التجار إلى أن سعر الضاني بالعظم 350 جنيها واللحوم البلدي بالسلاسل التجارية 280 إلى 417 جنيها واللحوم الجملي 250 إلى 300 والمفروم المجمد 200 جنيه والكبدة المستوردة 110 جنيهات والسجق البرازيلي 90 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن أسعار الكبدة الكندوز البلدي في محلات الجزارة 365 جنيها في القاهره الكبري والإسكندرية لأفضل الأنواع وأسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب الجودة.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تراوحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 115و 120 جنيها للكيلو .

وأشار التجار إلي أن سعر الكندوز السوداني في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 190 جنيها للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز حسب الجودة والقطعية .

أسعار اللحوم

ونوه التجار إلي أن سعر الكيلو قائم لـ”الجاموسة اللحم” 175 جنيها للكيلو و” البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة “صغيرة الجاموس ” 115 جنيها .

وأشار التجار إلي أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها “قائم” للكيلو والوزن 300 كجم 125 جنيه ووزن 150 كجم 150 جنيها.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 120 جنيها ووزن 200 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 130 جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم الحمراء

وألمح التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيها إلى 2000 جنيه.

ونوه التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة : 225 إلي 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بمنافذ “أمان” : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية المبردة : 270 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي : 190 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 290 جنيها إلى 350 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي 300 جنيه