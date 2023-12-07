أسعار اللحوم العجالي والمجمدة اليوم الخميس 7-12-2023

تفاوتت أسعار اللحوم البقري السوداني والبلدية، اليوم الخميس 7-12-2023، لتتراوح القطعيات العجالي بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وفي السوبر ماركت والسلاسل الغذائية بين 360 و520 جنيهًا، والمفروم 350 جنيهًا، والكبدة 350 جنيهًا، و370 جنيهًا، والكفتة والبرجر والسجق 320 جنيهًا على الأقل.

وقال التجار إن سعر اللحوم في المنافذ والمبادرات ومنافذ محاربة الغلاء 220 جنيهًا، و260 جنيهًا، والكبدة السودانية 210 جنيهات، والبرجر والسجق والكفتة 220 جنيهًا، والحواوشي 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن سعر كيلو الماعز واللحوم الجملي 260 جنيهًا، و300 جنيه للكيلو، والسجق والبرجر والكفتة البلدية 150 جنيهًا و320 جنيهًا، حسب الجودة.

ونوه التجار بأن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات مستقرة، وسجل كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية 220 جنيهًا، واللحوم المفرومة 190 جنيهًا، ولحوم الضأن البلدي 260 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهايبر ماركت بين 320 جنيهًا و456 جنيهًا، والكفتة والمفروم 320 جنيهًا، والبرجر البقري 320 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه، والمفروم 190 جنيهًا، والكبدة 110 جنيهات في المحالّ التجارية، و160 جنيهًا في المنافذ، والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلّحة.

أسعار اللحوم الحمراء

ونوه التجار بأن سعر الضاني البرقي والرحماني 380 جنيهًا في محلات الجزارة، والضاني البلدي 280 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

وأشار التجار إلى أن سعر البتلو البلدي 440 جنيهًا للكيلو، والكفتة والسجق البقري 240 جنيهًا، والبرجر الكندوز 250 و280 جنيهًا، والكبدة البرازيلية 110 جنيهات، والكبدة الأمريكي 120 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيهًا، والكبدة الضاني 390 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 220 جنيهًا، واللحوم السوداني 220 جنيهًا.

وكشف التجار أن السجق المجمد البرازيلي بـ90 جنيهًا للكيلو، والبيف والبرجر 90 جنيهًا، والفلتو البلدي والستيك 430 جنيهًا للكيلو في الهايبر ماركت.

أسعار اللحوم الحمراء

وذكر التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 125 جنيهًا للكيلو.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأفاد التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

ونوه التجار بأن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البلدي: 280 و300 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة البلدية: 150 إلى 320 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية: 210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة: 160 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندية: 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي: 380 جنيهًا و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر: 310 جنيهات

أسعار السجق والبرجر المستورد: 90 جنيهًا

أسعار المفروم الجملي: 250 إلى 300 جنيه

أسعار الكبدة المستوردة: 110 جنيهات.