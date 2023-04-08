تفاوتت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة اليوم السبت 8-4-2023 وتأرجح سعر الحوم البلدية بين 220 جنيها إلي 270 جنيها حسب النوع والمنطقة والجودة بينما تراوح الضاني بين 250 جنيها حتي 350 جنيها واللحوم الجملي 240 جنيها والكبدة المجمدة بـ110 جنيهات واللحم البرازيلي 200 جنيه للكيلو.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي من 240 إلى 250 جنيها وكيلو لحوم الماعز 200 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري “قباني”تراوحت بين 120 إلى 125جنيها للعجول البقرية والجاموسي بين 110 إلي 115 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية 270 جنيها حسب الجودة و السلاسل التجارية 230 إلى 320 جنيهاوالكبدة البلدي 320 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

وأكد التجار إلي أن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150جنيها للكيلو القائم و الضأن 130 جنيها والجاموسي 105 جنيهات والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الابقار اللحم 190 جنيها والعجلة اللحم بـ115 جنيها والفحلة اللحم 105 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم بـ 130جنيها و150كجم ب 135 جنيها.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 125إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

ونوه التجار إلي أن سعر العجول الصغيرة تراوحت من 10 إلى 13 ألف جنيه والبتلو من 7 إلى 12 آلف جنيه .

وقال التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم الحمراء

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيه

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

سعر الاستيك والبوفتيك :260 جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

سعر كباب الحلة :250 جنيها إلى 270 جنيها للكيلو

سعر اللحوم الضاني : 220 جنيها إلى 320 جنيها للكيلو

سعر كيلو اللحوم الجملي : 220 جنيها إلى 240 جنيها

سعر كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :110 جنيهات للكيلو

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب120 جنيها