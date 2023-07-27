أسعار اللحوم الضاني والمفروم والمكعبات اليوم الخميس 27-7-2023

تفاوتت أسعار اللحوم الحمراء العجالي والضاني اليوم الخميس 27-7-2023 وسجل الضاني 380 جنيهًا، والكندوز 280 جنيهًا في محالِّ الجزارة، وفي السلاسل التجارية 340 جنيهًا، وفي الأسواق الشعبية تبدأ من 240 جنيهًا للمفروم والجملي المفروم والمكعبات 300 جنيه، والبرازيلي 210 جنيهات، والجاموسي الهندي 200 جنيه، طبقًا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن سعر كيلو الضأن تراوح بين 300 جنيه إلى 400 جنيه، والكفتة أو السجق أو البرجر 260 جنيهًا، والكبدة المستوردة 110 جنيهات، والكبدة البلدي 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار بأن سعر الكبدة الجملي 340 جنيهًا، والمفروم الجملي 300 جنيه، واللحوم الجاموسي 270 جنيهًا، واللحوم السوداني المبرَّدة 280 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر السجق المستورد 80 جنيهًا، والسوسيس 240 إلى 280 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني”تراوحت بين 132 إلى 136 جنيهًا، والجاموسي 115 و124 جنيهًا للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم” 170 جنيهًا، ولـ”البقرة اللحم” 190 جنيهًا، و”العجلة اللحم” 120 جنيهًا، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار بأن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 50 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم البلدي: 240 جنيهًا إلى 430 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية”: 220 و270 جنيهًا

أسعار اللحوم المبرَّدة في التموين: 195 جنيهًا

أسعار المفروم المستورد في منافذ الجيش: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحوم الهندي بالمحالّ: 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380 إلى 420 جنيهًا

أسعار المفروم الكندوز البلدي: 240 إلى 260 جنيهًا للكيلو

أسعار السجق الجملي: 300 جنيه

أسعار السجق البقري المستورد: 80 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 300 جنيه.