أسعار اللحوم السوادنية والسجق اليوم السبت 4-11-2023 في المنافذ والكيلو بين 110 و210 جنيهات

واصلت أسعار اللحوم السوادنية والبلدية تباينها اليوم السبت 4-11-2023 في مصر، وسجل الكندوز السوادني 200 و210 جنيهات والكبدة 210 جنيهات والبرجر والكفتة والسجق 110 جنيهات في المنافذ واللحوم البلدية 280 جنيهًا، والسجق البلدي 180 جنيهًا، والبرجر والكفتة والمفروم 200 جنيه، وذلك كمتوسط أسعار اللحوم البقرية المتداولة اليوم في محال الجزارة طبقًا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات المتنقلة كالتالي: كيلو الكندوز و الكبدة البلدية 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية 210 جنيهات، واللحوم المفرومة السودانية 190 جنيهًا، ولحوم الضاني البلدي 260 جنيهًا، وذلك خلال التعاملات اليوم.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار بأن سعر اللحوم البلدية تفاوتت في محلات الهايبر ماركت لتتراوح بين 300 و380 جنيهًا، والسجق والكفتة والمفروم 240 جنيهًا، والبرجر البقري 240 و280 جنيهًا، والمفروم الجملي والمكعبات 280 جنيهًا و300 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيه، والمفروم 190 جنيهًا في المحالّ التجارية، و160 جنيهًا في المنافذ، والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلّحة.

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وأكد التجار أن سعر الضاني البرقي والرحماني 380 جنيهًا في محلات الجزارة، والضاني البلدي 280 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

وأكد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيهًا للكيلو، والكفتة والسجق البقري 250 جنيهًا، والبرجر الكندوز 250 و280 جنيهًا، والكبدة البرازيلية 110 جنيهات، والكبدة الأمريكي 120 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيهًا، والكبدة الضاني 390 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 200 جنيه، واللحوم السوداني 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار أن السجق المجمد البرازيلي بـ90 جنيهًا للكيلو، والبيف 40 جنيهًا بالمنافذ، والفلتو البلدي والستيك 430 جنيهًا للكيلو في الهايبر ماركت.

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي ” القباني ” سجلت 135 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 125 جنيهًا للكيلو.

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم في المنافذ

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البقرية والجملية: 300 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة الكندوز: 240 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية: 210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة: 160 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندية: 200 جنيه

أسعار البتلو: 380 جنيهًا و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار السجق الجملي والبوفتيك والبرجر: 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد: 90 جنيها

أسعار المفروم الجملي: 250 إلى 300 جنيه.