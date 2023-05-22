أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 22-5-2023

واصلت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة تذبذبها اليوم الإثنين 22-5-2023 وسجل سعر كيلو الكندوز والكبدة البلدي 300 جنيه في الأحياء الشعبية القاهرة والإسكندرية و380 إلى 433 جنيها في الهايبر ماركت بالمناطق الراقية وفي منافذ وزارة الزراعة 220 جنيها طبقا لعدد من التجار.

وقال التجار إن أسعار اللحوم الكندوز تسجل في محلات الجزارة بعدة مناطق راقية 360 جنيها للقطع الفاخرة بمدن وعواصم المحافظات و417 جنيها لأعلى سعر في القاهرة الكبري والإسكندرية لأفضل الأنواع وأسعار الجديان 400 جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 135 إلى 150 جنيها للعجول البقرية والجمسي 122و130 جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 300 جنيه والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 190 جنيها للكيلو للحوم السودانية وفي منافذ وزارة الزراعة 220 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز.

وقال التجار إن أسعار العجول البقري تراوحت بين 145 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن قائم والعجول الجمسي 125 جنيها و 160جنيها و “الجاموسة اللحم” 190 جنيها و” البقرة اللحم” 220 جنيها و”العجلة اللحم” بـ 145 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 125 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار بأن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 140 جنيها “قباني” والوزن 300 كجم 130جنيها ووزن 150كجم 150 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم بلغ 130 جنيها ووزن 200 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 159 جنيها .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

ولفتوا إلى أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 ألفا والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة 1000 جنيه.

وألمح التجار بأن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بالمنافذ : 200 إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ أمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 190 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 220 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 300 جنيه إلى 417 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلى 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 150 جنيها