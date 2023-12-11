أسعار اللحوم الحمراء المجمدة والبلدية اليوم الإثنين 11-12-2023

تأرجحت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 11-12-2023 لتتراوح القطعيات البقري بين 280 جنيها و320 جنيها والسجق البقري 220 جنيها وفي السوبر ماركت والسلاسل التجارية بين 360و520 جنيها والمفروم 350 جنيها والكبدة 350 جنيها و370 جنيها والكفتة والبرجر والسجق 320 جنيها علي الأقل.

وأفاد التجار أن سعر اللحوم في المنافذ والمبادرات الشعبية 220 جنيها و260 جنيها والكبدة السودانية 210 جنيهات والبرجر والسجق والكفتة 150و 220 جنيها والحواوشي 90 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن سعر كيلو الماعز بالعظم 260 جنيها واللحوم الجملي 300 جنيه للكيلو والسجق والبرجر والكفتة البلدية 150 جنيها و320 جنيها حسب الجودة.

وذكر التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات ثابتة وسجل كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وقال التجار إن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 320 جنيها و456 جنيها والكفتة والمفروم 320 جنيها والبرجر البقري 320 جنيها.

وذكر التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها والكبدة 110 جنيهات في المحال التجارية و160 جنيها في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة، بينما يصل كيلو الموزة البرازيلي 275 جنيها في السلاسل.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح التجار أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية.

وذكر التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 240 جنيها والبرجر الكندوز 250 و280 جنيها و الكبدة البرازيلية 110 جنيهات والكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 220 جنيها واللحوم السوداني 220 جنيها.

وكشف التجار أن السجق المجمد البرازيلي بـ 90 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيها واللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

ونوه التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم الكندوز : 280 جنيها و 320 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة البلدية : 150 إلي 320 جنيها

أسعار اللحوم السودانية :210 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلية : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق والبرجر المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيه

اسعار الكبدة المستوردة :110 جنيهات