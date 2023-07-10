أسعار اللحوم الحمراء البلدية والهندية اليوم الإثنين 10-7-2023

تذبذبت أسعار اللحوم في الآونة الحالية مع عودة العمل وهدوء المبيعات عقب إجازة عيد الأضحى اليوم الموافق الإثنين 10-7-2023 وسجل المفروم البلدي 230 جنيها في السوق ، ومن الجدير بالذكر قيام وزارة الزراعة بالمشاركة في الإشراف على التضحية بآلاف الرؤوس من الأبقار والأغنام داخل مصر وأيضا في السعودية.

وأوضح التجار أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 240 جنيها إلي 330 جنيها للكيلو -حسب المنطقة- والضاني 260 إلى 400 جنيه بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة 210 جنيهات والكبدة المجمدة 110 جنيهات والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم

وألمح التجار إلي أن سعر الكبدة الجملي 350 جنيها واللحوم الجملي و المفروم 260 جنيها إلى 320 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والسجق المستورد 100 جنيه والسجق البلدي 240 جنيها إلى 300 جنيه.

وأشار التجار إلى أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب الجودة .

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 135 إلى 137 جنيها و الجاموسي 115و 125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن سعر كيلو القباني لـ “الجاموسة اللحم” 175 جنيها و” البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وألمح التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم الحمراء

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محال الجزارة : 250 إلي 330 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “أمان” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار المفروم بمنافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380و420 جنيها

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه