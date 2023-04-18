أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 18-4-2023

تباينت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الثلاثاء 18-4-2023 وسجل متوسط سعر الكندوز 270 جنيها طبقا للجودة ونوع القطعية والمفروم البرازيلي 200 جنيه والضاني تراوح بين 280 جنيها إلي 320 جنيها واللحوم الجملي تبدأ من 240 جنيها والكبدة المستوردة بـ110 جنيهات والكبدة البلدي 320 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوح من 220 إلى 250 جنيها والماعز 230 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري “قباني”تراوحت بين 110 و120جنيها للعجول البقرية والجاموسي بين 115و120جنيها للكيلو.

وكشف التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 230 و280 جنيها والسلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 350 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم.

وكشف التجار أن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن تأرجح بين 135 و150جنيها للكيلو القائم والجاموسي متوسط الحجم بين 115 إلى 150 جنيها والكيلو للجاموسة اللحم 175جنيها وإناث الابقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم بـ120 جنيها والفحلة اللحم 110 جنيهاا بزيادة 5 جنيهات.

أسعار اللحوم

وقال التجار إن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135جنيها و300 كجم بـ 140جنيها و 150كجم بـ 150 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم بـ140جنيها ووزن 150 كجم بـ150 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وذكر التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 13 ألف جنيه والبتلو من 7000 إلى 12 ألف جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز: 200 جنيه

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 200 جنيه للكيلو

سعر اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيه

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي بـ130 جنيها