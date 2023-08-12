أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة اليوم السبت 12-8-2023 بعد الهبوط

واصلت أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة التأرجح اليوم السبت 12-8-2023 وتراوحت أسعار المفروم البلدي بين 250 جنيها إلي 330 جنيها في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية والراقية واللحوم الجملية 320 جنيها والسجق والبرجر البلدية 250 جنيها و الكبدة الكندوز 180جنيها إلى 350 جنيها و الضاني البرقي 380 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 250 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها واللحوم الجاموسي 270 جنيها واللحوم السوداني 280 جنيها.

وأوضح التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت.

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها والجاموسي 110و120جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم

وذكر التجار أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ولـ”البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” بـ120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم القائم

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز البقري الطازج : 280 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق

أسعار اللحوم المجمدة في منافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيها

أسعار السجق البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 300 جنيها

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه