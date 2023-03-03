أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمجمدة اليوم الجمعة 3-3-2023

واصلت أسعار اللحوم التفاوت، اليوم الجمعة 3-3-2023، وسجل سعر كيلو اللحوم الكندوز بالمنافذ 180 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، وتراوح الكيلو بين 240 جنيهًا إلى 285 جنيهًا بمحالّ الجزارة، وسجلت الكبدة البلدي 280 جنيهًا، واللحوم الجملي بين 180 إلى 200 جنيه، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو المفروم الجملي يتراوح بين 170 جنيهًا إلى 190 جنيهًا، ولحوم الماعز بالعظم 200 جنيه، ولحوم الضأن 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدية “قباني” تراوح بين107 جنيهات إلى 118 جنيهًا للعجول البقرية السوبر، و”الجاموسي” 95 إلى 105جنيهات للكيلو.

ونوه التجار بأن سعر كيلو الكندوز البلدي تراوح في محالّ الجزارة بين 240 جنيهًا إلى 285 جنيهًا للأنواع المتوسطة والممتازة، وفي السلاسل التجارية 280 إلى 320 جنيهًا، بينما ينخفض السعر في منافذ وزارة الزراعة إلى 180 جنيهًا للكيلو.

وذكر التجار أن أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن تراوحت بين 115 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكيلو القباني والضأن 130 جنيهًا، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 100 جنيه إلى 105 جنيهات، وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيهًا “قائم”، والبقرة اللحم بـ175 جنيهًا، والعجلة اللحم بـ190 جنيهًا، والفحلة اللحم 180 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار بأن سعر العجل البقري للوزن 200 إلى 210 كجم سجل 120 جنيهًا للكيلو، و300 كجم 130 جنيهًا، و150كجم 135 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 110 إلى 115 جنيهًا، ووزن 200 كجم بـ115 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ125 جنيهًا.

وأضافوا أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 110 إلى 130 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وذكر التجار أن سعر رأس البتلو عمر أسبوع 4000 جنيه، وعمر أسبوعين 5500 جنيه، بتراجع 3500 جنيه، و21 يومًا تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه، وعمر 40 يومًا 7500 جنيه.

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تتراوح بين 45 ألفًا إلى 60 ألف جنيه، والجاموسة 55 ألفًا إلى 65 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه، وعمر 15 يومًا 8000 جنيه، وعمر 30 يومًا 10 آلاف جنيه، وعمر 40 يومًا 12 ألف جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر اللحوم بمنافذ “وزارة الزراعة”: 180 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم بمنافذ أمان: 180 جنيهًا إلى 210 جنيهات

سعر اللحوم السودانية الفريش في منافذ الجيش: 210 جنيهات

اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 180 جنيهًا إلى 250 جنيهًا

سعر اللحوم الماعز البلدي بالعظم: 200 جنيه

سعر البتلو المستورد بالعظم (أسترالي): 140 جنيهًا

سعر اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيهًا

سعر اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 190 جنيهًا للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي: 150 جنيهًا للكيلو

سعرالكندوز البلدي في محلات الجزارة: 240 جنيهًا إلى 285 جنيهًا

سعر البتلو البلدي: 180 إلى 260 جنيهًا للكيلو

سعر المفروم البلدي: 240 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي: 180 جنيهًا

سعر الاستيك والبوفتيك: 250 جنيهًا للكيلو

سعر عرق التربيانكو: 260 جنيهًا للكيلو

سعر كباب حلة: 240 جنيهًا إلى 270 جنيهًا للكيلو

أسعار الضاني: 200 جنيه إلى 250 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 180 جنيهًا إلى 200 جنيه

سعر الكبدة البلدى: 280 جنيهًا للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة: 160 جنيهًا للكيلو

سعر السجق المستورد: 150 جنيهًا للكيلو