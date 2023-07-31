أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمجمدة اليوم الإثنين 31-7-2023

تفاوتت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة اليوم الإثنين 31-7-2023 وتأرجح الكندوز البلدي بين 280 و390 جنيها في محال الجزارة والهيبر ماركت حسب القطعية والجودة و اللحوم الجملي 300 جنيه والكبدة 340 جنيها و الضاني البرقي 380 جنيها و اللحوم البقري المستوردة 210 جنيهات واللحوم الهندي المجمدة 200 جنيه طبقا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 380 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 260 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيهات.

أسعار اللحوم

وقال التجار إن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والمفروم الجملي 300 جنيه والسجق 300 جنيه و اللحوم الجاموسي 270 و اللحوم السوداني 280 جنيها .

وأفاد التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها .

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” تراوحت بين 132 إلى 136 جنيها و الجاموسي 115و 124 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن سعر كيلو القائم ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم في الأسواق

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم البلدي في محلات الجزارة : 270 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في التموين : 195 جنيها

أسعار المفروم المستورد في منافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز : 240 جنيها إلي 260 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق البرازيلي :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه