أسعار اللحوم الجملي والكندوز البلدي والمستورد اليوم الأحد 16-4-2023

تماسكت أسعار اللحوم الجملي والكندوز البلدي والمستوردة اليوم الأحد 16-4-2023 وتراوح الكندوز بين 220 إلى 300 جنيه بحسب المنطقة والجودة والمفروم البرازيلي 200 جنيه والضأن 280 جنيها إلى 320 جنيها والجملي 240 جنيها والكبدة المجمدة 110 جنيهات، والكبدة البلدي 320 جنيها للكيلو على الاقل.

ونوه عدد من التجار بأن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوح من 220 إلى 250 جنيها وكيلو لحوم الماعز 230 جنيها على الاقل.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري “قائم” تراوحت بين 125 و128جنيها مقابل 120 جنيها للعجول البقرية والجاموسي بين 117 و120جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية سجل ما بين 230 و270 جنيها و السلاسل التجارية والسوبر ماركت 280 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 350 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

وقال التجار إن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن تأرجح بين 135 و150جنيها للكيلو القائم و الجاموسي متوسط الحجم بين 115 إلى 150 جنيها والكيلو للجاموسة اللحم 175 جنيها و إناث الابقار اللحم 190 جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110 جنيها بزيادة 5 جنيهات.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135جنيها و300 كجم بـ140جنيها و150كجم بـ150 جنيها.

وأشاروا إلى أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها، ووزن 150 كجم ب150 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وكشف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 13 ألف جنيه والبتلو من 7000 إلى 12 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ: 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية: 160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان: 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز: 200 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

سعر اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيه

سعر السجق المستورد: 170 جنيها للكيلو

سعرالسجق الجملي البلدي ب130 جنيها