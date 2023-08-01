أسعار اللحوم الجملي والبقري اليوم الثلاثاء 1-8-2023

واصلت أسعار اللحوم الجملي والكندوز التباين اليوم الثلاثاء 1-8-2023 وتراوحت قطعيات الكندوز البلدي بين 280 و390 جنيها في الهيبر ماركت واللحوم الجملي 300 جنيه في محال والجزارة والكبدة 340 جنيها واللحوم الضاني 380 جنيها واللحوم البرازيلية 210 جنيهات واللحوم الجاموسي المجمدة 200 جنيه طبقا لعدد من التجار.

وأفاد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 380 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو أوالكفتة أوالسجق أوالبرجر 260 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والمفروم الجملي 300 جنيه والسجق الجملي 300 جنيه واللحوم الجاموسي 270 واللحوم السوداني 280 جنيها.

وأوضح التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها .

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” تراوحت بين 132 إلى 136 جنيها و الجاموسي 115و 124 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم الحمراء

وقال التجار أن سعر كيلو القباني ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وكشف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم البلدي في محلات الجزارة : 270 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “آمان ” :220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم المستورد في القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم الجاموسي المستوردة : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز : 240 جنيها إلي 260 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق البرازيلي :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه