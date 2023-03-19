أسعار اللحوم التشادية والمستوردة والبلدية اليوم الأحد 19-3-2023

تفاوتت أسعار اللحوم المستوردة والبلدي اليوم الأحد 19-3-2023 وتأرجحت أسعار اللحوم التشادية بين 140 جنيها إلي160 جنيها والبلدي بين 200 جنيها إلي 300 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة 220 جنيها واللحوم البرازيلي 180 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم أو المفروم الجملي تراوحت بين 210 جنيها إلي 220 جنيها و كيلو لحوم الماعز بالعظم أو الضاني 200 جنيها إلي 220 جنيها .

وأكد التجار أن أسعار اللحوم العجالي الحية تأرجحت بين 113 إلى 120 جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 110 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم

وأضاف التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح بين 200 جنيها إلي 250 جنيها و السلاسل التجارية 320 جنيها،بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ اهلا رمضان 200 جنيها للكيلو .

وقال التجار أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن سجلت 150جنيها للكيلو القائم وكيلو الضاني 130 جنيها،والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهاوسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها و إناث الابقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم ب110 جنيها والفحلة اللحم 100 جنيها .

وأكد التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم ب 130جنيه و 150كجم ب 135 جنيه .

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي لوزن 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

وقال التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 120إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وذكر التجار أن سعر رأس البتلو عمر أسبوع ب4000 جنيه و15 يوم ب5500 و21 يوم تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيها و عمر 40 يوم ب 7500 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألف إلى 60 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 65 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام ب 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم التشادية والمستوردة والمحلية في الاسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ اهلا رمضان :205 جنيه إلى 220 جنيها

سعر اللحوم التشادية :160جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 200 جنيها إلي 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : تتراوح بين 205 جنيهات إلي220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :210 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر اللحوم الماعز البلدي :200 جنيها

سعر البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :170 جنيها

سعر اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 180 جنيها للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 160 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 230 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

سعر الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

أسعار عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

أسعار كباب الحلة :240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيها إلى 220جنيها

كيلو الكبدة البلدى : 300 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :160 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :150 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي ب100 جنيه