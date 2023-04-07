أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الجمعة 7-4-2023

واصلت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة تذبذبها اليوم الجمعة 7-4-2023 ويتراوح سعر الكيلو للحوم البلدية بين 230 جنيهًا إلى 320 جنيهًا حسب النوع والمنطقة والجودة، بينما تراوح الضاني بين 240 جنيهًا حتى 350 جنيهًا، والجملي 240 جنيهًاـ والكبدة المجمدة بـ110 جنيهات، واللحم المجمد 200 جنيه.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحوم الجملي من 240 إلى 250 جنيهًا، وكيلو لحوم الماعز 200 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري “قباني” تراوحت بين 120 إلى 125 جنيهًا للعجول البقرية، والجاموسي بين 95 إلى 117 جنيهًا للكيلو.

وذكر التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية 260 جنيهًا حسب الجودة، والسلاسل التجارية 230 إلى 320 جنيهًا، والكبدة البلدي 320 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلًا رمضان 220 جنيهًا للكيلو الكندوز.

وأشار التجار إلى أن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150 جنيهًا للكيلو القائم، والضأن 130 جنيهًا، والجاموسي 105 جنيهات، والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيهًا، وإناث الأبقار اللحم 180 جنيهًا، والعجلة اللحم بـ110 جنيهات، والفحلة اللحم 100 جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأشار التجار إلى أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيهًا للكيلو، و300 كجم بـ130 جنيهًا، و150كجم بـ135 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيهًا، ووزن 200 كجم بـ115 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ125 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 125 إلى 130 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

ونوه التجار بأن سعر العجول الصغيرة تراوحت من 8 إلى 12 ألف جنيه، والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه، كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليًّا.

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألفًا إلى 55 ألفًا، بتراجع 5 آلاف جنيه، والجاموسة 50 ألفًا إلى 60 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه، وعمر 15 يومًا 8000 جنيه، وعمر شهر 10 آلاف جنيه، وعمر 40 يومًا بـ12 ألف جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء في المنافذ ومحال الجزارة والهايبر ماركت

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة، اليوم، في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بالمنافذ: 220 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم التشادية: 160 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيهًا

أسعار اللحوم بمنافذ آمان: 220 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيهًا

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيهًا

أسعار لحوم الماعز: 200 جنيه

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 200 جنيه للكيلو

أسعاراللحم الموزة الهندي: 180 جنيهًا للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة: 250 جنيهًا إلى 285 جنيهًا

أسعار البتلو البلدي: 280 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم البلدي: 250 جنيهًا للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي: 180 جنيهًا

أسعار الاستيك والبوفتيك: 260 جنيهًا للكيلو

أسعار عرق التربيانكو: 280 جنيهًا للكيلو

أسعار كباب الحلة: 250 جنيهًا إلى 270 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الضاني: 220 جنيهًا إلى 320 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو اللحوم الجملي: 220 جنيهًا إلى 240 جنيهًا

أسعار كيلو الكبدة البلدى: 320 جنيهًا للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة: 110 جنيهات للكيلو

سعر السجق المستورد: 170 جنيهًا للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي بـ120 جنيهًا.