أسعار اللحوم البلدية والمفروم والسجق اليوم الإثنين 24-7-2023

تفاوتت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 24-7-2023 وسجلت متوسطات أسعار الكيلو الكندوز في محال الجزارة بين 240 جنيها إلى 320 جنيها وبالسلاسل التجارية والهايبر ماركت 280 إلى 360 جنيها واللحوم الجملي 300 جنيه والمجمد 210 جنيهات والهندي 200 جنيه طبقا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن سعر كيلو الضاني تراوح بين 300 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 260 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات والكبدة البلدي 350 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي والمفروم 300 جنيه واللحوم الجاموسي 270 واللحوم السوداني المبردة 280 جنيها.

وقال التجار إن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها.

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تراوحت بين 132 إلى 136 جنيها و الجاموسي 115و 124 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر كيلو القباني لـ ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ولـ ” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وذكر التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم البلدية في محال الجزارة : 240 جنيها إلي 430 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :220 و 270 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الهايبر ماركت

أسعار المفروم المستورد : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم المجمدة الهندي : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380 إلي 420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه