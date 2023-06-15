أسعار اللحوم البلدية والمستوردة تنخفض اليوم الخميس 15-6-2023

انخفضت أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 15-6-2023، وتراوحت القطعيات الكندوز بين 270 و280 جنيهًا للكيلو البقري، بدلًا من 280 و300 جنيه في محالّ الجزارة وفي محافظات جنوب الصعيد بـ180 إلى 200 جنيه، وسجلت اللحوم الهندي المجمدة 200 بدلًا من 220 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيهًا، واللحوم الجملي أو المفروم 300 جنيه، والضاني 340 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 240 جنيهًا، واللحوم السوداني المبردة 270 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيهات، والسجق المستورد 90 جنيهًا، والسجق البلدي 180 إلى 240 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 370 جنيهًا، حسب الجودة.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تراوحت بين 125 إلى 140 جنيهًا، والجاموسي 110و120 جنيهًا للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأشار التجار إلى أن سعر القائم لـ”الجاموسة اللحم” 175 جنيهًا، ولـ”البقرة اللحم” 200 جنيه، و”العجلة اللحم” بـ120 جنيهًا، والفحلة “صغيرة الجاموس” 115 جنيهًا قباني.

وأفاد التجار بأن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 50 ألف جنيه إلى 75 ألفًا.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة: 270 إلى 280 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الطازجة في “أمان”: 230 جنيهًا

أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق

أسعار اللحوم السودانية: 250 جنيهًا

أسعار اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين: 190 جنيهًا

أسعار اللحوم المفروم بمنافذ الجيش: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المجمدة بمنافذ الجيش: 180 جنيهًا

أسعار اللحوم الهندي في الجزارة: 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم البلدي: 250 جنيهًا إلى 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 160 جنيهًا إلى 220 جنيهًا

أسعار السجق المستورد: 110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي: 300 جنيه.