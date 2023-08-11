أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الجمعة 11-8-2023 بعد التراجع

انخفضت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الجمعة 11-8-2023 وتأرجحت أسعار الكندوز البلدي بين 250 جنيها إلي 280 جنيها في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية و اللحوم الجملي 290 إلى 320 جنيها والمفروم والسجق الجملي 300 جنيها و الكبدة الكندوز 300 إلى 350 جنيها و الضاني 380 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو تراوح بين 300 جنيها إلى 400 جنيها للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 250 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيها .

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها و اللحوم الجاموسي الكبيرة 270 جنيها و اللحوم السوداني 280 جنيها .

وأفاد التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو 430 جنيها للكيلو في الهايبر ماركت .

وقال التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني”تراوحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر كيلو القباني ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأضاف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم الحمراء

ونوه التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم /المكعبات الكندوز البلدي : 280 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ “آمان ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي في منافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم الهندية في المحلات : 200 جنيها

أسعار السجق البلدي في محلات الهايبر ماركت :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي في الاسواق : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 300 جنيها

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه