أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الجمعة 28-7-2023

تباينت أسعار اللحوم الفريش اليوم الجمعة 28-7-2023 وسجل المفروم البلدي 240 و260 جنيهًا، والضاني 380 جنيهًا، والكندوز في السلاسل التجارية 280 جنيهًا، وفي الهايبر ماركت 340 لأفضل الأنواع، والجملي 300 جنيه، والمجمد البقري 210 جنيهات، والجاموسي 200 جنيه، طبقًا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن سعر كيلو الضأن تراوح بين 380 جنيهًا إلى 400 جنيه للكيلو، والكفتة والسجق والبرجر 260 جنيهًا، والكبدة المستوردة 110 جنيهات، والكبدة البلدي 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيهًا، والمفروم الجملي 300 جنيه، واللحوم الجاموسي 270 جنيهًا، واللحوم السوداني المبردة 280 جنيهًا.

ولفت التجار إلى أن السجق المستورد 80 جنيهًا، والسوسيس 240 إلى 280 جنيهًا.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم”تراوحت بين 132 إلى 136 جنيهًا، والجاموسي 115و124 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم” 170 جنيهًا، ولـ”البقرة اللحم” 190 جنيهًا، و”العجلة اللحم” 120 جنيهًا، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

ونوه التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 50 ألفًا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم البلدي في الجزارة: 240 جنيهًا إلى 430 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “أمان” :220 و270 جنيهًا

أسعار اللحوم المبردة في وزارة التموين: 195 جنيهًا

أسعار المفروم المستورد في منافذ القوات المسلحة: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم الهندي: 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380 إلى 420 جنيهًا

أسعار المفروم الكندوز: 240 جنيهًا إلى 260 للكيلو

أسعار السجق الجملي: 300 جنيه

أسعار السجق البقري المستورد: 80 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 300 جنيه.