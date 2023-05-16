أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 16-5-2023

تباينت أسعار اللحوم البلدية اليوم الثلاثاء 16-5-2023 وتراوحت أسعار الكندوز من 260 جنيها إلى 300 جنيه في محال الجزارة بالمناطق الشعبية وتصل إلى 350 جنيها للكيلو في سلاسل الجزارة والهايبر ماركت والكبدة الكندوز من 350 إلى 360 جنيها واللحوم البرازيلي 220 جنيها والضاني 350 جنيها.

وأوضح التجار أن أسعار الكندوز تسجل في محال الجزارة 350 جنيها للقطع الممتازة في مدن وعواصم المحافظات و380 جنيها في القاهره الكبري والإسكندرية لأفضل الأنواع و أسعار الماعز 370 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تأرجحت بين 134 إلى 145 جنيها للعجول البقرية والجاموسي 125 جنيها للكيلو.

وأشار التجار إلي أن سعر الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق المتوسطة تراوح من 240 إلى 300 جنيه والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 380 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 250 جنيها للكيلو للحوم السوداني وفي منافذ وزارة الزراعة 250 إلى 280 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

أسعار اللحوم

وقال التجار إن أسعار العجول البقري تراوحت بين 145 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن و العجول الجمسي 125 جنيها إلي 160 جنيها بارتفاع 5 جنيهات و “الجاموسة اللحم” 180 جنيها و” البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 110 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم 160 جنيها “قائم” والوزن 300 كجم 150 جنيها ووزن 150 كجم 180 جنيها.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 140 جنيها ووزن 200 كجم 150 جنيها ووزن 150 كجم 160 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

أسعار اللحوم الحمراء

وأضاف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بالمنافذ : 250 إلى 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ أمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :250 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 210 جنيهات للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 300 جنيه إلى 330 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلى 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 150 جنيها