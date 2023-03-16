أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 16-3-2013

تذبذبت أسعار اللحوم اليوم الخميس 16-3-2023 وتراوحت أسعار اللحوم البلدية بمحلات الجزارة بين 220 جنيها إلي 290 جنيها للكيلو والكبدة 300 جنيها واللحوم البرازيلي 180 جنيها واللحوم السودانية الطازجة 210 جنيها واللحوم التشادية 145 جنيها و الكيلو بالمنافذ الحكومية بين 180 جنيها إلي 220 جنيهاطبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم / المفروم الجملي تراوحت بين 200 جنيها إلي 220 جنيها و كيلو لحوم الماعز بالعظم / الضاني 200 جنيها إلي 220 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم العجالي الحية تأرجحت بين 113 إلى 120 جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 105جنيهات للكيلو.

ولفت التجار إلي أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح بين 220 جنيها إلي 230 جنيها للأنواع الفاخرة و السلاسل التجارية 320 جنيها،بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ اهلا رمضان 200 جنيها للكيلو علي الأقل .

وأكد التجار أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن سجلت 150جنيها للكيلو القائم و الضاني 130 جنيها،والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهاوسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها و اناث الابقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم ب110 جنيها والفحلة اللحم 100 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم ب 130جنيه و 150كجم ب 135 جنيه .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للاوزان 300 كجم سجل 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول الاجنبية يتراوح بين 110 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وقال التجار أن سعر رأس البتلو عمر أسبوع ب4000 جنيه و15 يوم ب5500 و21 يوم تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيها و عمر 40 يوم ب 7500 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألف إلى 60 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 65 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام ب 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية والتشادية في الاسواق اليوم الخميس

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ اهلا رمضان :180 إلى 220 جنيها

اللحوم التشادية :145جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة:210 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : تتراوح بين 205 جنيها إلي220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :210 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة:180جنيها إلى 250 جنيها

أسعار اللحوم الماعز البلدي :200 جنيها

أسعار البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :170 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها

أسعار اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 180 جنيها للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 160 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 230 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 180 إلى 260 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 240 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

سعر الاستيك والبوفتيك :250 جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :260 جنيها للكيلو

سعر كباب حلة :240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

سعر اللحوم الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيها إلى 220جنيها

أسعار كيلو الكبدة البلدى : 280 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة :160 جنيها للكيلو

سعر السجق المستورد :150 جنيها للكيلو

اسعار السجق الجملي البلدي ب100 جنيه