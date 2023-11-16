أسعار اللحوم البلدية والمجمدة في المنافذ ومحال الجزارة اليوم الخميس 16-11-2023 في مصر

تذبذبت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 16-11-2023 وتراوح الكندوز في منافذ أمان بين 230 و260 جنيهًا، والماعز واللحوم الجملي في محال الجزارة 250 جنيهًا، والسجق والبرجر والكفتة 150 جنيهًا و280 جنيهًا، طبقًا لمتوسط أسعار اللحوم البقرية المتداولة اليوم في محالّ الجزارة، طبقًا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات مستقرة كالتالي: كيلو الكندوز، والكبدة البلدي 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية 210، واللحوم المفرومة 190 جنيهًا، ولحوم الضأن البلدي 260 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأفاد التجار بأن سعر اللحوم البلدية يتراوح في محلات الهايبر ماركت بين 300 و380 جنيهًا، والكفتة والمفروم 240 جنيهًا، والبرجر البقري 240 و280 جنيهًا، والمفروم الجملي والمكعبات 250 جنيهًا إلى 300 جنيه.

وأكد التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيه، والمفروم 190 جنيهًا، والكبدة 110 جنيهات في المحالّ التجارية، و160 جنيهًا في المنافذ، والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلّحة.

أسعار اللحوم

وألمح التجار إلى أن سعر الضاني البرقي والرحماني 380 جنيهًا في محلات الجزارة، والضاني البلدي 280 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

وكشف التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيهًا للكيلو، والكفتة والسجق البقري 240 جنيهًا، والبرجر الكندوز 250 و280 جنيهًا، والكبدة البرازيلية 110 جنيهات، والكبدة الأمريكي 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيهًا، والكبدة الضاني 390 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 200 جنيه، واللحوم السوداني 220 جنيهًا.

وأكد التجار أن السجق المجمد البرازيلي بـ90 جنيهًا للكيلو، والبيف 40 جنيهًا بالمنافذ، والفلتو البلدي والستيك 430 جنيهًا للكيلو في الهايبر ماركت.

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الهايبر ماركت

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 125 جنيهًا للكيلو.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

ونوه التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأفاد التجار بأن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البلدية: 280 جنيهًا للكيلو على الأقل

أسعار الكفتة البلدي: 240 جنيهًا

أسعار اللحوم المبردة السودانية: 210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة: 160 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندية: 200 جنيه

أسعار البتلو: 380 جنيهًا و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار اللحوم والسجق الجملي والبوفتيك والبرجر: 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد: 90 جنيهًا

أسعار المفروم الجملي: 250 إلى 300 جنيه

أسعار الكبدة: 110جنيهات.