أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الإثنين 7-8-2023 في الأسواق

تأرجحت أسعار اللحوم المجمدة والطازجة اليوم الإثنين 7-8-2023 وسجلت أسعار الكندوز للقطع والمكعبات 280 جنيها و 405 جنيهات “ستيك” في سلاسل الهايبر ماركت ولحمة الرأس 170 جنيها بينما سجل الكيلو في المنافذ الحكومية 200 جنيه على الأقل للقطع طبقا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن أسعار كيلو البتلو تراوح بين 230 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة أوالسجق أوالبرجر 250 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والمفروم الجملي والسجق 300 جنيه واللحوم الجاموسي الكبيرة 270 واللحوم السوداني 280 جنيها.

وأكد التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها للكيلو في الهايبر ماركت كأقل سعر.

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” تراوحت بين 130 إلى 135 جنيها و الجاموسي 115و 125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم

وذكر التجار أن سعر كيلو القباني ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم القائم

وألمح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم الكندوز مكعبات : 280 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ “أمان ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في سلاسل التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار المفروم البرازيلي : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الجاموسي المجمد : 200 جنيه

أسعار المفروم :250 جنيها

أسعار البتلو : 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 400 جنيه

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه