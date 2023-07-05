أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الأربعاء 5-7-2023 في مصر

واصلت أسعار اللحوم التفاوت بالأسواق في ظل استمرار إغلاق معظم محلات الحزارة عقب انتهاء اجازة موسم عيد الأضحى اليوم الموافق الاربعاء 5-7-2023 في ظل نشاط مكثف من إدارة المجازر والمشاركة في التضحية بآلاف الرؤوس من الأبقار والأغنام داخل مصر وأيضا في السعوديه .

وأكد التجار أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 250 جنيها إلي 350 جنيها للكيلو -حسب المحافظة-و الضاني 250 إلى 420 جنيها بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة 210 جنيها و الكبدة المجمدة 110 جنيها والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي و المفروم 260 جنيها إلى 320 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيها والسجق المستورد 100 جنيها والسجق البلدي 240 جنيها إلى 300 جنيها .

وأفاد التجار أن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيها حسب الجودة .

وألمح التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني”تراوحت بين 135 إلى 137 جنيها و الجاموسي 115و 125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم

وأفاد التجار أن سعر كيلو القائم ل “الجاموسة اللحم” 175 جنيها ول” البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأشار التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأشار التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم الحمراء

وألمح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محلات الجزارة البلدية : 250 إلي 350 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم المفرومة بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي في المحلات : 210 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380-420 جنيها

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 300 جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه