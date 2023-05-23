تفاوتت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الثلاثاء 23-5-2023 وتراوحت القطعيات البلدي من 300 جنيه إلى 340 جنيها للأنواع المتوسطة و380 جنيها إلى 433 جنيها في سلاسل الجزارة و220 جنيها في منافذ وزارة الزراعة 220 جنيها طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم الكندوز تسجل في محال الجزارة بالأحياء الراقية 360 جنيها بمدن وعواصم المحافظات و417 جنيها لأعلى سعر في القاهرة الكبرى والإسكندرية لأفضل الأنواع و أسعار الماعز 400 جنيه.

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تراوحت بين 138 إلى 150 جنيها للعجول البقرية والجمسي 122و 130 جنيها للكيلو.

وذكر التجار أن سعر الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 300 جنيه والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 190 جنيها للكيلو للحوم السودانية وفي منافذ وزارة الزراعة 220 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

وأكد التجار أن أسعار العجول البقري تراوحت بين 145 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن قائم والعجول الجاموسي 125 جنيها و 160 جنيها و “الجاموسة اللحم” 190 جنيها و” البقرة اللحم” 220 جنيها و”العجلة اللحم” 145 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 125 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأكد التجار أن سعر العجل البقري لوزن 200 كجم سجل 140 جنيها “قائم” و الوزن 300 كجم 130جنيه ووزن 150كجم 150 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم بلغ 130 جنيها ووزن 200 كجم 125جنيها ووزن 150 كجم 159 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة 1000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة والهايبر ماركت

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر اللحوم بالمنافذ : 200 إلى 250 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ أمان : 250 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 190 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 220 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي : 300 جنيه إلى 417 جنيها

سعر البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيها

سعر السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي 150 جنيها