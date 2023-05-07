أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الأحد 7-5-2023

تماسكت أسعار اللحوم اليوم السبت 7-5-2023 وتراوحت أسعار البقري بين 240 إلى 350 جنيها للكيلو الكندوز والكبدة البقري من 320 إلى 350 جنيها واللحم الجملي 240 جنيها والضاني 350 جنيها والماعز من 250 إلى 370 جنيها.

وأشار التجار إلي أن أسعار الكندوز الفاخر تسجل في معظم محال الجزارة 320 جنيها للقطعيات الأمامية الممتازة وتختلف الأسعار في الهايبر ماركت عن المنافذ الثابتة والمتنقلة ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 133 إلى 135 جنيها للعجول البقرية والجاموسي 120 جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 250 إلى 280 جنيها والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 280 إلى 380 جنيها.

وقال التجار إن سعر الكبدة الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز.

أسعار اللحوم الحمراء

وأشار التجار إلي أن أسعار العجول البقري متوسطة الأوزان تراوحت بين 140 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو و العجول الجمسي 120 جنيها إلي 160 جنيها والجاموسة اللحم 180 جنيها والبقرة اللحم 200 جنيه والعجلة اللحم 120 جنيها والفحلة اللحم وهى أنثى الجاموس 110 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 160 جنيها و300 كجم 150 جنيه و150كجم 180 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجل 140 جنيها ووزن 200 كجم 150 جنيها ووزن 150 كجم 160 جنيها.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

أسعار اللحوم اليوم في المنافذ ومحال الجزارة والهايبر ماركت

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تتراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ أمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 210 جنيهات للكيلو

سعر الكندوز البلدية : 280 جنيها إلى 300 جنيه

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيه

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي 130 جنيها