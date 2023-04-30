أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الأحد 30-4-2023 بمحال الجزارة والمنافذ

واصلت أسعار اللحوم الصعود اليوم الأحد 30-4-2023 بالشوادر ومحال الجزارة والهايبر ماركت وسجلت أسعار الكندوز 300 جنيه في السلاسل التجارية بدلا من 280 وتراوح الكيلو بين 210 جنيهات إلى 350 جنيها بمحال الجزارة بحسب الجودة والقطعية والمنطقة طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو الجملي تراوح بين 220 إلى 250 جنيها ولحوم الضأن بين 280 جنيها إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها في المتوسط ولحوم الماعز من 250 جنيها إلي 370 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري “قائم “تراوحت بين 127 إلى 133 جنيها للعجول البقرية و الجاموسي بين 115و120 جنيها للكيلو.

وألمح التجار إلي أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 230 و280 جنيها والسلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 380 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز وغيرها من أنواع اللحوم.

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان 140 جنيها للكيلو القائم والجاموسي 125 جنيها والجاموسة اللحم 175 جنيها وإناث الأبقار اللحم 190 جنيها والعجلة اللحم 120 جنيها والفحلة اللحم 110 جنيهات.

وأفاد التجار بأن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135جنيها و 300 كجم ب 140 جنيها و150كجم 150 جنيها.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجلت 115 جنيها ووزن 200 كجم 140 جنيها ووزن 150 كجم 150 جنيها .

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

ونوه التجار إلي أن سعر البقرة الحلوبة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ أمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

أسعار الكندوز البلدية : 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 130 جنيها