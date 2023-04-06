أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الخميس6-4-2023

ارتفعت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الخميس 6-4-2023 وتدرج سعر اللحوم البلدية بين 260 جنيها إلي 320 جنيها في محلات الجزارة والهايبر ماركت علي التوالي واللحوم الضاني من 240 جنيها حتي 350 جنيها و الجملي 240 جنيها واللحوم المجمدة من 160 جنيها إلي 200 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم / المفروم الجملي من 240 إلى 250 جنيها و كيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيها إلي 250 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري القائم تراوحت بين 120 إلى 125جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 117 جنيهات للكيلو.

وأكد التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية 260 جنيها حسب الجودة و السلاسل التجارية 230 إلى 320 جنيهاوالكبدة البلدي 320 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وقال التجار إن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150جنيها للكيلو القائم و الضأن 130 جنيها،و الجاموسي 105 جنيهاو الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها و إناث الابقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم ب110 جنيها والفحلة اللحم 100 جنيها .

ونوه التجار إلي أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم ب 130جنيه و 150كجم ب 135 جنيه .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 125إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وكشف التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة في الأسواق

وألمح التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألف إلى 55 ألف بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 60 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام ب 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

سعر الاستيك والبوفتيك :260جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

سعر كباب الحلة :250 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

سعر اللحوم الضاني : 220 جنيها إلى 320 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 220 جنيها إلى 240 جنيها

سعر كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي : 120 جنيه