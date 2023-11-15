أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق

تذبذبت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 15-11-2023 وتراوح الكندوز بين 280 و310 جنيهات والماعز 250 جنيها والبرجر والكفتة 150 جنيها و240 جنيها لمتوسط أسعار اللحوم البقرية المتداولة اليوم في محال الجزارة طبقا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات مستقرة كالتالي كيلو الكندوز و الكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 210 واللحوم المفرومة 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 300 و380 جنيها والكفتة والمفروم 240 جنيها والبرجر البقري 240 و 280 جنيه والمفروم الجملي و المكعبات 250 جنيه إلى 300 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيها والمفروم 190 جنيها والكبدة 110 جنيهات في المحال التجارية و160 جنيها في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة.

ونوه التجار إلي أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية .

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 240 جنيها والبرجر الكندوز 250 و 280 جنيها و الكبدة البرازيلية 110 جنيها و الكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 200 جنيه واللحوم السوداني 220 جنيها.

وأفاد التجار أن السجق المجمد البرازيلي 90 جنيها للكيلو والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت.

أسعار اللحوم البلدية

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيها و اللحوم الجاموسي 125 جنيها للكيلو .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم المجمدة

وأفاد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم الكندوز : 280 جنيها للكيلو علي الاقل

أسعار الكفتة البلدي : 240 جنيها

أسعار اللحوم المبردة السودانية :210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 جنيها و 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم والسجق الجملي والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلي 300 جنيه

اسعار الكبدة: 110 جنيهات